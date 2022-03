Stand: 09.03.2022 10:02 Uhr Polizei Hildesheim findet Ursache für tödlichen Laubenbrand

Nach dem Brand in einer Kleingartenkolonie mit einem Toten in Hildesheim hat die Polizei die Ursache des Feuers ermittelt. Es sei durch einen Fehler beim Anschließen einer Gasflasche entstanden, teilte ein Sprecher mit. Ein 86-Jähriger hatte am Montag am frühen Abend die Flasche an einen Ofen in einer Laube anschließen wollen. Einsatzkräfte fanden den Mann schwer verletzt auf dem Laubengrundstück und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb der Rentner wenige Stunden später.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.03.2022 | 06:30 Uhr