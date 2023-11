Stand: 21.11.2023 09:24 Uhr Polizei Hannover sucht jugendliche Räuber

Die Polizei Hannover sucht Zeugen für mehrere Überfälle auf Jugendliche im Stadtteil Bothfeld. Bei allen drei Überfällen am vergangenen Freitag konnten die Räuber unerkannt entkommen. Gegen 16.45 Uhr sprach eine vierköpfige Tätergruppe an der Podbielskistraße eine andere Gruppe Jugendlicher unter einem Vorwand an, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der Verdächtigen bedrohte einen 15-Jährigen mit einem Messer und forderte Bargeld. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute. Wenig später wurde nur wenige hundert Meter entfernt ein 14-Jähriger von drei Jugendlichen überfallen, geschlagen und getreten. Kurz darauf wurde ganz in der Nähe noch ein 15-Jähriger überfallen. Ob die drei Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit von der Polizei Hannover geprüft. Zeugen, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 zu melden.

