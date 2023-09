Stand: 15.09.2023 09:12 Uhr Polizei Hannover startet Woche für mehr Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit erhöhen, Verstöße ahnden und die Menschen für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren: Das ist Ziel einer Schwerpunktwoche der Polizei Hannover. Sie startet am Samstag - und beinhaltet neben verstärkten mobilen und stationären Kontrollen auch Angebote zur Verkehrssicherheit. "Besonders im Fokus stehen die Themen Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Ablenkung sowie Fehlverhalten im Radverkehr, die häufig die Ursachen für teilweise folgenschwere Unfälle darstellen", sagte eine Sprecherin. Ihren Angaben nach sind im vergangenen Jahr allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover 34 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Zu den Risikogruppen zählten Kinder, junge Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren, so die Sprecherin. Die Beamtinnen und Beamten bieten unter anderem ab Montag am Welfenplatz eine Fahrrad-Aktionswoche für Grundschulkinder an: inklusive Fahrradüberprüfung, Parcours, Veranschaulichung des Toten Winkels und Fahrradsimulator. Für Seniorinnen und Senioren bietet die Polizei am kommenden Donnerstag in Garbsen einen Pedelec-Kurs an.

