Stand: 28.07.2022 17:03 Uhr Polizei Hannover entdeckt Bus mit mehr als 30 Fahrrädern

In Hannover hat die Polizei in einem Kleinbus mehr als 30 Fahrräder entdeckt. Gegen den Fahrer des Transporters wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren Zeugenhinweise eingegangen, durch die der Transporter am Montag gefunden werden konnte. Als sie den Bus kontrollieren wollten, bemerkten Sie den in einem Gebüsch versteckten 45-Jährigen Fahrer. Nun werden die Besitzer der Räder gesucht. Die Polizei empfiehlt, bei Diebstahl immer eine Anzeige zu stellen. Anhand der Rahmennummer könnten dann die Eigentümer zugeordnet werden.

