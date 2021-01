Stand: 28.01.2021 15:14 Uhr Polizei Celle warnt: Trickbetrüger mit neuer Corona-Masche

Mit einer neuen Masche versuchen Trickbetrüger, Senioren in Celle um ihre Wertsachen zu bringen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Polizei warnt vor Unbekannten, die verunsicherte Menschen in der Corona-Krise ausnutzen wollen. Demnach versuchen professionell organisierte Betrüger unter anderem wegen angeblicher Impftermine Zugang zu den Wohnungen von Senioren zu erhalten. In anderen Fällen wird vorab eine Gebühr für eine angeblich bevorstehende Impfung verlangt. Die Masche sei unterschiedlich, sagte eine Polizeisprecherin, das Ziel indes immer das gleiche: das Geld der Opfer. Die Polizei rät zu gesundem Misstrauen gegenüber unbekannten Personen und dazu, beim kleinsten Zweifel direkt die Polizei per Notruf zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.01.2021 | 06:30 Uhr