Stand: 25.10.2019 12:22 Uhr

Polizei Celle beschlagnahmt "Fake-Streifenwagen"

Blaulichtanlage auf dem Dach, eine typisch blau-silberne Lackierung und dazu gut lesbar die Aufschrift "Polizei" auf dem Heck: In Celle hat ein Mann seinen Opel Vectra so umgebaut, dass dieser einem echten Streifenwagen zum Verwechseln ähnlich sieht. Die richtige Polizei versteht dabei allerdings keinen Spaß. Der "Fake-Streifenwagen" wurde beschlagnahmt, teilten die Beamten am Freitag mit.

Bereits vor einer Woche gestoppt

Der Halter, ein 33-Jähriger Mann aus dem Celler Stadtteil Garßen, hatte die Geduld der Beamten offenbar ausgereizt: Den Angaben zufolge hatten die Polizisten bereits bei einer Kontrolle in der vergangenen Woche das Imitat gestoppt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Der Grund: Das Auto erwecke den Anschein, es handele sich um ein echtes Dienstfahrzeug. In der Folge könne auch der Fahrer eines solchen Fahrzeugs den Eindruck erwecken, er sei ein Polizeibeamter mit hoheitlichen Aufgaben, so ein Polizeisprecher.

Wagen beschlagnahmt und zusätzliche Strafanzeige

Das laufende Verfahren hielt den Besitzer offenbar nicht davon ab, weiter mit dem falschen Streifenwagen unterwegs zu sein. Am Donnerstagnachmittag kam es auf einer Kreisstraße zu einer zufälligen Begegnung mit der echten Polizei, im Anschluss wurde der Wagen gestoppt. Von den Angaben des Mannes, dass er den blau-weiß lackierten Wagen unter anderem für Kindergeburtstage gewerblich vermiete und gerade auf dem Weg zum TÜV sei, ließen sich die Beamten nicht stoppen: Wegen der erneuten Fahrt im öffentlichen Verkehrsraum wurde der falsche Streifenwagen beschlagnahmt und eine Strafanzeige gestellt.

