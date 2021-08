Stand: 30.08.2021 12:18 Uhr Polizei: Angriff auf Serengeti-Park ohne politisches Motiv

Nach einer Säure-Attacke auf den Serengeti-Park in Hodenhagen (Heidekreis) schließt die Polizei ein politisches Motiv aus. Zu weiteren Details halten sich die Beamten aber zurück, um die Arbeit der Ermittler nicht zu gefährden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter niemanden verletzen wollten. Die Säure sei gezielt auf die Kassengeräte in den kleinen Häuschen im Eingangsbereich gesprüht worden. Um den oder die Unbekannten zu fassen, rufen die Beamten nun Zeugen auf, sich zu melden. Der Säure-Angriff war am Sonnabendmorgen bei der Öffnung des Parks bemerkt worden. Laut Polizei müssen sich die Unbekannten in der Nacht zuvor Zugang zu den Kassenhäuschen verschafft haben. Mehrere Mitarbeitende atmeten die Dämpfe ein und mussten medizinisch versorgt werden. Ein Betroffener wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Verantwortlichen des Serengeti-Parks zeigten sich schockiert. Gleichzeitig waren sie nach Angaben einer Sprecherin erleichtert, dass bei dem Vorfall niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.08.2021 | 13:30 Uhr