Plakat-Aktion für intergeschlechtliche Menschen in Hannover

In Niedersachsen soll eine Plakat-Kampagne die Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen erhöhen. Die Aktion läuft unter dem Motto "Ich bin Inter*… sieht man doch" und soll zunächst an zentralen Plätzen in Hannover zu sehen sein. Später sollen die Plakate dann auch in anderen Städten des Landes zu sehen sein. Intergeschlechtliche Menschen seien ein selbstverständlicher Teil der Stadtgesellschaft und das erkenne die Stadt auch an, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Aktion wurde gemeinsam mit dem Verein Intergeschlechtliche Menschen Landesverband Niedersachen sowie der Landeskoordination Inter* im Queeren Netzwerk Niedersachsen organisiert.

