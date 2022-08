Stand: 31.08.2022 12:20 Uhr Pkw verliert Teile eines Grills - Auto auf A7 beschädigt

Bereits am Sonntag hat ein Auto mit einem Hänger den Teil eines Grills auf der A7 bei Hannover verloren. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Sie ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die in dem Fall Auskunft geben können. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Hamburg mussten dem Grill-Teil ausweichen. Ein Pkw mit einem Wohnanhänger gelang das nach Angaben der Beamten nicht. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Teil und wurde beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. Kurz darauf konnten Zeugen den mutmaßlichen Verursacher auf einem Seitenstreifen erkennen und versuchten ihn, "durch Zuwinken auf das Geschehen aufmerksam zu machen". Der Mann aber setzte seine Fahrt fort. Mittlerweile konnte die Polizei ermitteln, dass es sich um einen 62-Jährigen aus der Region handelt.

