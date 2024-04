Stand: 11.04.2024 06:32 Uhr Pkw geht auf A2 bei Hannover in Flammen auf

Auf der A2 bei Hannover hat am Donnerstagmorgen ein Pkw gebrannt. Ersten Angaben zufolge war das Auto aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Während der Löscharbeiten mussten jedoch zwei der drei Fahrstreifen zwischen Wunstorf-Luhe und Garbsen in Richtung Berlin gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach stand das brennende Fahrzeug auf dem Standstreifen. Die Strecke wurde laut Polizei mittlerweile wieder freigeben. Im Verlauf des Vormittags könne es wegen möglicher Reinigungsarbeiten noch zu Verkehrsbehinderungen kommen, sagte der Sprecher.

