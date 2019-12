Stand: 27.12.2019 11:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pizzen und Mett: Die kuriosesten Polizeieinsätze

Ein wildfremder Mann, der seelenruhig am Esstisch einer Wohngemeinschaft sitzt und sich Kartoffeln schält: Das muss auch für die Polizisten in Hannover ein ungewöhnliches Bild gewesen sein. Erst kurz zuvor hatte sich herausgestellt, dass keiner der Mitbewohner den Mann kannte. Er hatte die Tür aufgebrochen und es sich in der Küche gemütlich gemacht - bis er am Ende von der Polizei rausgeschmissen wurde. Zum Jahresende schaut Niedersachsens Polizei auf einige solcher kuriosen Einsätze zurück.

Zweimal ohne Lappen

Bei Bad Bentheim stoppten Polizisten etwa einen jungen Autofahrer auf der A30. Er war ohne Führerschein unterwegs. Um von der Autobahn wieder nach Hause zu gelangen, rief er einen Bekannten. Als dieser ankam, stellte sich jedoch heraus, dass auch er keine Fahrerlaubnis hatte. Am Ende wurden beide von einem dritten Mann abgeholt.

Polizei dringt in falsche Wohnung ein

Gleich drei Mal haben Polizisten bei einer groß angelegten Drogenrazzia im Raum Hannover die falschen Türen eingetreten. In einem Fall hatte ein in der Wohnung vermuteter Drogendealer innerhalb des Hauses die Wohnung gewechselt - ohne sich umzumelden. Als die Polizisten dann vor der richtigen Wohnung standen, verzichteten sie aber auf die gewaltsame Öffnung: Von der Razzia hatten die Bewohner des Hauses bereits Wind bekommen, weil das Eindringen in die falsche Wohnung so laut gewesen war.

Halb nackter Kletterer in der JVA

Ein weitere nicht ganz ungefährlicher Vorfall ereignete sich in der JVA Vechta: Weil eine Inhaftierte mit ihrem Freund Schluss machen wollte, kletterte dieser eine vier Meter hohe Laterne hoch, um noch einmal die Möglichkeit zu haben, mit seiner Noch-Freundin zu sprechen. Am Ende stieg der Mann halb nackt bis zum Gitterfenster der Frau hinauf. Warum halb nackt? Weil er in weiser Voraussicht seine Kleidung abgelegt hatte, damit er nicht im Stacheldraht hängen bleibt.

Betrunkene Zwillinge testen die Beamten

In Braunschweig stellte ein betrunkenes Zwillingspaar die Polizei vor eine besonders knifflige Aufgabe: Einer von beiden soll betrunken mit dem Mofa durch die Stadt gefahren sein. Eine Passantin meldete den Beamten das Nummernschild. Als die Polizei bei der Wohnung ankam, mussten beide Brüder pusten und kamen jeweils auf fast 3 Promille. Beide gaben an, dass keiner von ihnen gefahren sei.

Kundin bekommt Pizza ins Gesicht

Gleich zweimal wurden Pizzen zum Gegenstand von Ermittlungen: Ein renitenter Pizzalieferant aus Bückeburg (Landkreis Schaumburg) warf einer Kundin das Gericht kurzerhand ins Gesicht, nachdem die sich über die zu lange Lieferzeit beschwert hatte. In Wolfsburg sind Einbrecher in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, nur um zwei Tiefkühlpizzen zu stehlen.

Mann bezahlt 13 Mettbrötchen mit einem Stein

Großen Hunger hatte offenbar auch ein Mann in Lüneburg: Er entwendete 13 Mettbrötchen bei einem Bäcker. Als Bezahlung legte er nur einen Stein auf den Tresen. Die Polizei konnte einen Teil der Beute sicherstellen - im Kühlschrank des 37-Jährigen.

