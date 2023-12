Pistorius will Soldaten nach Mali-Einsatz empfangen Stand: 12.12.2023 21:49 Uhr Nach Ende des UN-Einsatzes in Mali werden die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr am Freitag zurück erwartet. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird sie in Wunstorf empfangen.

Zur "Würdigung ihrer Leistungen" sei ein sogenannter Rückkehrerappell auf dem Fliegerhorst geplant, teilte die Pressestelle des Luftwaffengeschwaders 62 in Wunstorf (Region Hannover) am Dienstagabend mit. Die Bundeswehr hat ihren UN-Einsatz im westafrikanischen Mali nach mehr als einem Jahrzehnt beendet. Die letzten verbliebenen 142 Männer und Frauen waren am Dienstag nach Angaben des Einsatzführungskommandos auf dem Rückweg über die senegalesische Hauptstadt Dakar. Sie sollen am Freitag in Wunstorf landen.

Malis Militärregierung hatte Abzug gefordert

Malis Militärregierung hatte im Juni den Abzug aller rund 12.000 UN-Friedenssoldaten gefordert und zuvor verstärkt die Zusammenarbeit mit Russland ausgebaut. Nach dem Rückzug aus Afghanistan endete damit der zweite große Einsatz der Bundeswehr außerhalb Europas. Der Auftrag in Westafrika galt zuletzt als gefährlichster Einsatz. Das Feldlager wurde am Dienstag vor dem Abflug an Mali übergeben. Es war in den vergangenen Jahren Zentrum des deutschen Beitrags zu der UN-Friedensmission Minusma.

