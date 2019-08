Stand: 16.08.2019 10:32 Uhr

Pistorius will SPD-Vorsitzender werden

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius steigt ein ins Rennen um den SPD-Vorsitz. Pistorius will demnach gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping für eine Doppelspitze kandidieren. Am Sonntag wollen sie mit einer Pressekonferenz ihre Kampagne einläuten. Zuerst berichtete der "Spiegel" darüber.

2018: Innenminister Boris Pistorius im Porträt

Weil-Kandidatur scheint nun ausgeschlossen

Pistorius leitet seit 2013 das Innenministerium in Hannover und gilt als einer der renommiertesten Innenpolitiker der SPD. Zuvor war er Oberbürgermeister in Osnabrück. Köpping ist seit 2014 Sachsens Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Vor allem Pistorius hebt sich von den bisherigen Bewerbern ab, die überwiegend auf dem linken Flügel der SPD verortet sind. Der 59-Jährige hatte bereits im Juni gesagt, dass er über eine Kandidatur nachdenke. Das Duo an der SPD-Spitze müsse teamfähig sein und das eigene Ego auch mal zurückstellen können, so Pistorius damals. Mit der heute bekannt gewordenen Kandidatur dürfte endgültig ausgeschlossen sein, dass sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil um den SPD-Vorsitz bemüht.

Bewerbungsfrist bis zum 1. September

Bis zum 1. September haben weitere Kandidaten Zeit, sich um die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles zu bewerben. Durch eine Satzungsänderung ermöglichen die Sozialdemokraten erstmals eine Doppelspitze. Bisher gibt es vier Bewerber-Paare und zwei Einzelkandidaten. Über die neue Führung entscheiden die SPD-Mitglieder in einer Mitgliederbefragung im Oktober. Gewählt werden soll die neue Parteiführung auf einem Parteitag im Dezember. Erst am Donnerstag war die Kandidatur von Gesine Schwan und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-SPD und Fraktionschef in Schleswig-Holstein Ralf Stegner öffentlich geworden. Seit dem Rücktritt von Nahles führen Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die SPD übergangsweise.

