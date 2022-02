Pistorius hält Cyberattacken aus Russland für möglich Stand: 24.02.2022 18:27 Uhr

Pistorius betonte, dass es sich um Vorsichtsmaßnahmen handle, die angesichts des Angriff Russlands auf die Ukraine geboten seien, "weil wir in Europa so eine Situation noch nicht hatten". Erst am Donnerstagmorgen hatte sich der niedersächsische Innenminister in einer Schalte mit dem Bundesinnenministerium und den Innenministerinnen und Innenministern der Länder über die Lage beraten. Noch sei kein Angriff auf deutsche oder niedersächsische IT erfolgt, so Pistorius. Es sei nicht auszuschließen, dass Schadsoftware auch Deutschland erreichen werde. Man sei daher seit einiger Zeit mit IT-Betreibern, etwa kommunalen Behörden, im Gespräch.

Pistorius über Cyberangriffe: "Wir sind gut vorbereitet"

Der Innenminister und seine Amtskollegen befürchten, dass im Fall einer Cyberattacke "nicht nur Rechner und Systeme, sondern auch kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser, Wasserversorger oder Stromversorger" betroffen wären. Daher habe man in den vergangenen Jahren massiv in Cybersicherheit investiert und arbeite mit dem Katastrophenschutz, der Polizei und Rettungsdiensten an Plänen für den Ernstfall. "Wir sind gut vorbereitet", sagte Pistorius.

