Pistorius: Länderstudie zu Rassismus bei Polizei

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus in Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern organisieren. Um ein repräsentatives Bild zu gewinnen, dürfe die Studie nicht nur Niedersachsen umfassen. Der SPD-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ), er werde versuchen, seine Kollegen im Herbst von einer gemeinsamen Studie zu überzeugen - mit oder ohne den Bund. Auch die Gewerkschaften will der niedersächsische Innenminister frühzeitig mit ins Boot holen. Es gehe ihm nicht darum, Polizisten zu stigmatisieren. Das Ziel sei es, die Polizeiarbeit zu verbessern.

Studie soll sogenanntes Racial Profiling untersuchen

Kern der Studie soll das sogenannte Racial Profiling sein - ein auf Stereotypen und äußeren Merkmalen wie Aussehen basierendes, nicht aber anlassbezogenes Vorgehen der Polizei bei Kontrollen von Bürgerinnen und Bürgern. Racial Profiling wird als diskriminierend und institutioneller Rassismus kritisiert. Die Bundesregierung hatte nach bundesweiten Protesten und Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt vor Kurzem eine Studie zu diesem Thema angekündigt. Bundesinnenminister Horst Seehofer hielt diese allerdings für "nicht notwendig" und kippte die Pläne. Dafür handelte sich der CSU-Politiker harsche Kritik ein.

Verständnis für Polizeiarbeit verbessern

Pistorius möchte nun einerseits mögliche rassistische Tendenzen innerhalb der Polizei offenlegen, andererseits das Verständnis für die Arbeitsweisen der Beamten in der Öffentlichkeit verbessern. Es sei demnach nachvollziehbar, wenn in einem bestimmten Gebiet eine bestimmte ethnische Gruppe durch Straftaten auffalle, Menschen, die man dieser Gruppe für zugehörig hält, zu kontrollieren. "Das ist kein Racial Profiling", so der Innenminister in der NOZ. Bei Drogendelikten beispielsweise würden dementsprechend mehr jüngere als ältere Menschen kontrolliert.

