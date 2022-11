Stand: 22.11.2022 15:18 Uhr Pistole im ICE löst Polizei-Großeinsatz in Hannover aus

Im ICE von Bremen nach Hannover hat ein betrunkener Mann am Dienstagmittag dem Zugbegleiter nicht sein Ticket gezeigt. Stattdessen deutete er auf eine Pistole in seiner Jacke. Daraufhin habe der Bahn-Mitarbeiter die Bundespolizei alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Am Hauptbahnhof Hannover räumten die Beamten den Bahnsteig und die Treppen. Bei der Festnahme habe der 57-Jährige sich gewehrt und musste gefesselt werden. Die Waffe entpuppte sich hinterher als Attrappe. Gegen den Bremerhavener wird nun ermittelt. Das Führen von Waffen, die den Anschein erwecken, echt zu sein, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro bestraft werden.

