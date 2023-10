Stand: 13.10.2023 13:09 Uhr Pilzsammler entdecken Menschen-Knochen im Wald bei Großburgwedel

Pilzsammler haben am Donnerstagnachmittag zwischen Großburgwedel und Fuhrberg (Region Hannover) Knochen entdeckt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich zweifelsfrei um menschliche Überreste. Von wem die Knochen stammen, ist derzeit noch unklar und soll untersucht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch ob es sich um die Knochen einer Frau oder eines Mannes handeln, ist derzeit noch nicht klar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort bereits Spuren gesichert. Die Ermittler rechnen für die kommende Woche mit einem Untersuchungsergebnis. Die Pilzsammler waren in einem Waldstück unweit der Landesstraße 381 auf die Gebeine gestoßen. Sie hätten daraufhin sofort die Polizei alarmiert, hieß es.

