Stand: 01.08.2023 15:03 Uhr Piepender Koffer: Polizei räumt ICE in Hannover

Ein piepender herrenloser Koffer in einem ICE hat am Dienstagvormittag im Hauptbahnhof Hannover einen Polizeieinsatz ausgelöst - inklusive Spürhunden und Spezialkräften. Der Zug war von Berlin nach Köln unterwegs, irgendwann hatte der Koffer in der Gepäckablage angefangen zu piepen und nicht mehr aufgehört. Die Reisenden seien so genervt gewesen, dass sie den Koffer in ein Abteil gestellt hätten, teilte die Bundespolizei mit. Per Durchsage suchte der Zugchef nach dem Eigentümer - ohne Erfolg. Polizeiliche Recherchen und Videoauswertungen im Start- und Endbahnhof des Zuges brachten auch kein Ergebnis. Die Polizei räumte im Hauptbahnhof Hannover schließlich den Zug mit 200 Fahrgästen und sperrte zwei Bahnsteige und vier Gleise. Sprengstoffexperten öffneten den Koffer: Er enthielt mehrere Notebooks und Ladekabel, die teils in Alufolie eingewickelt waren. Die Beamten stellten den Koffer sicher und hoben die Gleis-Sperrungen wieder auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.08.2023 | 13:30 Uhr