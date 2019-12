Stand: 29.12.2019 12:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pianist Igor Levit erhält Morddrohungen

Starpianist Igor Levit, der auch Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ist, ist antisemitischen Morddrohungen ausgesetzt. Das schildert der Musiker in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Die Drohungen seinen unzweideutig, so Levit. "Nicht oberflächlich, nicht unbedacht, nein glasklar und kündigen an, mir 'Judensau' mein Maul stopfen zu wollen, vor Publikum, während ich auf der Bühne sitze", schreibt der 32-Jährige. Und: "Ich bekomme Morddrohungen."

Konzert unter Personenschutz

Laut der Zeitung erhielt Levit Mitte November eine E-Mail, in der ihm ein Mordanschlag bei einem Konzert in Süddeutschland angedroht wurde. Levit habe die Polizei eingeschaltet und das Konzert trotzdem gespielt - unter Personenschutz und aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

"Erst die Sprache, dann die Tat"

"Habe ich Angst? Ja, aber nicht um mich", schreibt Levit. "Nicht um mich, sondern um dieses Land. Mein Land. Unser Land." Immer wieder würden Menschen Opfer von Hass und Anfeindungen, beklagt Levit und nennt als Beispiel unter anderem den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. "Erst die Sprache, dann die Tat. Und aus den Echokammern des Netzes brandet Beifall auf. Völkischer Hass nimmt alles ins Visier, was ihm nicht passt."

Mit acht Jahren von Russland nach Hannover

Levit wurde in Nischni Nowgorod in Russland geboren. Als er acht Jahre alt war, zog seine Familie nach Hannover. Zwischen 2000 und 2003 war Levit Student am Institut für Frühförderung der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Später studierte er Künstlerische Ausbildung für Klavier und absolvierte 2012 die Soloklasse. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt die Zusammenarbeit mit dem Amsterdamer Royal Concertgebouw Orchestra, den Berliner Philharmonikern, der NDR Radiophilharmonie, der Staatskapelle Dresden sowie Tourneen mit dem Bayerischen Staatsorchester, den Wiener Philharmonikern und dem Tonhalle Orchester Zürich.

