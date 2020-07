Stand: 29.07.2020 13:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pflegekammer: Online-Abstimmung beginnt erneut

Nach zwei Unterbrechungen ist die Umfrage zur Zukunft der umstrittenen Pflegekammer in Niedersachsen erneut gestartet worden. Unter anderem würden die rund 78.000 Mitglieder gefragt, ob es die Pflegekammer überhaupt weiter geben solle. Das teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Der Entscheid der Mitglieder sei für die Landespolitik bindend. Zunächst war die Online-Befragung wegen einer technischen Panne unterbrochen worden, dann weil ein Mitglied gegen die Weitergabe seiner Daten an das Umfrageinstitut geklagt hatte. Diese Beschwerde sei nun letztinstanzlich vom OVG abgewiesen worden, sagte das Ministerium. Das Ergebnis der Umfrage soll nach Abschluss der Befragung, sie endet am 6. September, veröffentlicht werden.

