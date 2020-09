Stand: 08.09.2020 14:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pflegebevollmächtigter kritisiert Kammer-Aus

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die bevorstehende Auflösung der Pflegekammer in Niedersachsen scharf kritisiert. Als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen brauchten die Pflegekräfte eine stärkere Stimme und eine eigene Institution für ihre Interessenvertretung, sagte er am Dienstag beim Gesundheitskongress des Westens in Köln. Die Rückabwicklung der Pflegekammer würde die Pflege "stumm halten".

Westerfellhaus mahnt Umsetzung der Reformen an

Westerfellhaus sagte, dass es angesichts der Herausforderungen der alternden Gesellschaft nötig sei, dass die Pflegekräfte stärker an der Gestaltung des Gesundheitswesens beteiligt werden. Er erwarte zugleich von den Pflegekräften, sich zu organisieren und im Rahmen der Selbstverwaltung für ihre Berufsgruppe zu engagieren. Mit Blick auf den Pflegenotstand in Kliniken sowie in ambulanten und stationären Einrichtungen forderte der Pflegebevollmächtigte eine schnelle Umsetzung bereits beschlossener Reformen.

Reimann will Kammer-Auflösung einleiten

Am Montag war das Ergebnis der Online-Befragung zur umstrittenen Kammer bekannt geworden. Darin hatte sich eine Mehrheit gegen den Fortbestand ausgesprochen. In der Befragung lehnten 70,6 Prozent der Teilnehmer die Standesvertretung ab. Insgesamt nahmen allerdings nur 15.100 der rund 78.000 Mitglieder an der Befragung teil; das sind knapp 20 Prozent. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat aufgrund des Ergebnisses angekündigt, die Auflösung der Kammer einzuleiten.

