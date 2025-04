Stand: 11.04.2025 18:26 Uhr Pflanzenschutzmittel im Hausmüll: Müllwerker in Hameln verletzt

Drei Müllwerker sind in Hameln durch ein Pflanzenschutzmittel verletzt worden, das unerlaubt im Hausmüll entsorgt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Männer in der vergangenen Woche im Basbergviertel unterwegs. Zwei von ihnen hätten dann einen auffälligen Geruch wahrgenommen und den Fahrer informiert, so die Polizei. Anschließend stellten die Müllwerker den Angaben zufolge Rauch am Heck des Fahrzeugs fest, woraufhin der Fahrer den Müllwagen in einen unbewohnten Bereich lenkte. Den Männern sei dann schwindelig und übel geworden, hieß es. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. In dem Müllwagen wurde laut Polizei eine Dose des in Deutschland verbotenen Pflanzenschutzmittels "E605" gefunden. Die Beamten ermitteln nun gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.04.2025 | 15:00 Uhr