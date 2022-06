Pfingstwetter im Norden: Heute Sonne, Wolken, Regen Stand: 06.06.2022 08:44 Uhr Nach einem sonnigen Start ins Pfingstwochenende ist es im Norden am heutigen Pfingstmontag etwas unbeständiger.

In Niedersachsen erwarten die Meteorologen heute mal Sonne, mal kompaktere Wolken und vor allem nachmittags örtlich Schauer oder vereinzelt Gewitter. An der Ems kann es später Regen geben. In Ostfriesland liegen die Tageshöchstwerte um 18, sonst ist es in Niedersachsen etwas wärmer mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.

AUDIO: 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min) 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min)

Sonne, Wolken - nur noch vereinzelt Gewitter

Für Mecklenburg-Vorpommern sind nur noch vereinzelte Gewitter vorhergesagt - aber bei einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolken drohen auch neue Schauer. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es wechselnd bewölkt, örtlich wird Regen erwartet. Die Höchstwerte im Norden liegen bei 16 Grad auf Sylt, 19 Grad in Husum und Aurich, 22 Grad in Soltau und Güstrow und bis zu 24 Grad in Wolfsburg.

Das Pfingstwochenende war vielerorts sonnig gestartet bei milden Temperaturen. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit für Ausflüge an die norddeutschen Küsten. Es gab Staus auf den Straßen und überfüllte Züge im Regionalverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2022 | 08:00 Uhr