Pfingstwetter: Auf Sonne folgen Gewitter im Norden Stand: 05.06.2022 11:30 Uhr Nach einem sonnigen Start ins Pfingstwochenende muss laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ab heute Mittag in Niedersachsen mit Gewittern gerechnet werden. Gen Abend erreichen sie die Elbe.

Nach Angaben der Meteorologen ziehen ab Mittag von Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Die Gewitter können kräftig und vereinzelt auch unwetterartig mit Starkregen ausfallen. In der Nacht zieht der gewittrige Regen laut DWD dann über die Elbe und zur Nordsee weiter und die Temperaturen fallen auf 13 bis 17 Grad. In Schleswig-Holstein und Hamburg muss am Abend mit Böen um 65 Stundenkilometer gerechnet werden. Hier können starke Gewitter - möglicherweise auch mit Starkregen - auftreten, die nachts über Dänemark und die Ostsee abziehenn. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es noch länger sonnig mit Temperaturen von bis zu 23 Grad an der Ostsee und 26 Grad im Landesinneren. Erst in der Nacht zum Montag sind zunächst für Mecklenburg, in den Morgenstunden dann auch in Vorpommern aus Südwesten gebietsweise kräftiger Regen und teils Gewitter angesagt.

AUDIO: 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min) 9-Euro-Ticket und Pfingsten - wie blickt der Norden auf das kommende Wochenende? (5 Min)

Pfingstmontag bleibt es im Norden wechselhaft

Auch für den Pfingstmontag rechnen die DWD-Experten am Morgen in Niedersachsen mit einem Mix aus Sonne und Wolken, vor allem in der Nordwesthälfte kann es aber auch regnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 23 Grad, im Oberharz um 19 Grad. Der Wind weht in Böen aus Südwest und frischt auf. In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es wechselnd bewölkt, örtlich kann es regnen. Auf den Nordfriesischen Inseln werden Temperaturen bis 18 Grad erreicht, in Hamburg 21 Grad. Der Wind weht tagsüber frisch, an der Nordsee gibt es starken Süd- bis Südwestwind mit stürmischen Böen. In Mecklenburg-Vorpommern ist es voraussichtlich zunächst bewölkt und es gibt vor allem in Ostmecklenburg sowie in Vorpommern teils kräftigen Regen und Gewitter. Es folgt eine trockene Phase bei Wechsel von Sonne und Wolken bis es am Nachmittag erneut Schauer und kurze Gewitter geben kann. Am Abend soll es laut DWD in Mecklenburg wieder auflockern bei bis zu 23 Grad.

Das Pfingstwochenende war vielerorts sonnig gestartet bei milden Temperaturen. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit für Ausflüge an die norddeutschen Küsten. Es gab Staus auf den Straßen und überfüllte Züge im Regionalverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2022 | 08:00 Uhr