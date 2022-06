Pfingsten: Geistliche fordern Frieden - Kritik an Putin Stand: 06.06.2022 15:31 Uhr Bischöfe aus Niedersachsen haben zum Pfingstfest zu Gemeinschaft aufgerufen - auch der Krieg in der Ukraine nahm einen festen Platz in ihren Predigten ein.

"Momentan warten wir alle auf Frieden, zumindest auf eine Unterbrechung, einen Waffenstillstand in der Ukraine", so der hannoversche Landesbischof Ralf Meister am Pfingstsonntag. "Dieses Warten schmerzt, jeden Tag." Am Pfingstmontag sagte der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit, das Wirken vieler sei "wie Licht, das man von einer Kerze nimmt, um weitere Kerzen anzuzünden und einen ganzen Raum hell zu machen". Dass Macht in den Händen weniger oder einzelner Menschen lebensgefährdend und gefährlich für das Miteinander auf der Welt sei, habe sich in der Geschichte oft und schmerzhaft gezeigt. Es sei "gerade jetzt wieder deutlich erlebbar, wenn wir auf den russischen Präsidenten schauen, der mit seinem Vorgehen nicht nur den Krieg in der Ukraine zu verantworten hat, sondern auch seinem eigenen Volk vor den Augen der Welt großen Schaden zufügt".

"Geburtstag der Kirche"

Das christliche Pfingstfest wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. In Erinnerung an die in der Bibel geschilderte Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen wird Pfingsten auch als "Geburtstag der Kirche" verstanden. Das Fest gilt in der Kirche auch als Symbol für Kreativität und Neuanfang. Den biblischen Berichten zufolge schenkt Gott seit Pfingsten seinen Geist nicht mehr einzelnen Auserwählten, sondern allen Christen.

