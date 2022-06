Pfingst-Wetter: Auf Sonne folgen Gewitter in Niedersachsen Stand: 05.06.2022 09:08 Uhr Nach einem sonnigen Start ins Pfingstwochenende muss laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ab heute Mittag mit Gewittern gerechnet werden. In der Nacht zum Montag soll der Regen abziehen.

Nach Angaben der Meteorologen ziehen ab Mittag von Südwesten teils kräftige Schauer und Gewitter auf, die am späten Abend die Elbe erreichen sollen. Die Gewitter können teilweise kräftig und vereinzelt auch unwetterartig mit Starkregen ausfallen. In der Nacht zieht der gewittrige Regen laut DWD dann über die Elbe und zur Nordsee ab und die Temperaturen fallen auf 13 bis 17 Grad. Auch für den Pfingstmontag rechnen die DWD-Experten am Morgen mit einem Mix aus Sonne und Wolken, vor allem in der Nordwesthälfte kann es regnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu 23 Grad, im Oberharz um 19 Grad. Der Wind weht in Böen aus Südwest und frischt auf.

Sonne am Sonnabend - nur vereinzelt bewölkt

Am Sonnabend gab es fast überall viel Sonnenschein, nur einige Schleierwolken zogen über das Land. Im südlichen Niedersachsen konnte es allerdings auch mal dichter bewölkt sein. Die Temperaturen waren mild, von 16 Grad in Cuxhaven bis 24 Grad in Salzgitter. Dazu wehte der Wind schwach bis mäßig aus Nordost bis Nordwest. In der Nacht zu Sonntag war es locker bewölkt oder klar und meist trocken, örtlich gab es Nebel. Die Tiefstwerte lagen zwischen 7 und 12 Grad, im Oberharz bei 10 Grad.

