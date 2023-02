Stand: 27.02.2023 11:12 Uhr Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Polizeiauto

Auf der Bundesstraße 6 bei Uppen (Landkreis Hildesheim) sind am Sonntagabend ein frei laufendes Pferd und ein Polizeitransporter kollidiert. Nach Angaben der Polizei lief das Tiere unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Beamtin, die den Wagen fuhr, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Laut Polizei waren die Beamten mit einer Person auf dem Weg zu einer Justizvollzugsanstalt. Das Pferd erlitt so schwere Verletzungen, dass es am Unfallort starb. Das Tier war laut Polizei zuvor mit einem weiteren Pferd von einem Grundstück in Uppen ausgebrochen. Der Polizeiwagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.02.2023 | 10:30 Uhr