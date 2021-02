Petition fordert: Hotels sollen Obdachlose aufnehmen Stand: 23.02.2021 11:57 Uhr 13 Straßenzeitungen aus ganz Deutschland haben eine Petition für Obdachlose gestartet. Ihre Forderung: Die zurzeit wegen des Lockdowns geschlossenen Hotels sollen wohnungslose Menschen aufnehmen.

Das Straßenmagazin "Asphalt" aus Hannover gehört zu den Initiatoren der Petition mit dem Titel "Gegen das Sterben auf der Straße - Öffnet jetzt die Hotels für Obdachlose!" In diesem Winter der Corona-Pandemie müssten wohnungslose Menschen endlich sicher untergebracht werden, heißt es in dem Aufruf an die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder.

"Asphalt"-Chef übergibt Unterschriften an Ministerpräsident Weil

Rund 118.500 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet. Damit ist sie nach Angaben von "Asphalt"-Redaktionsleiter Volker Macke die größte überhaupt zu einem Obdachlosenthema. Zusammen mit "Asphalt"-Mitherausgeberin Margot Käßmann will er die Unterschriften heute Nachmittag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geben.

Videos 1 Min Hannover: Weil besucht Obdachlosen-Projekt Das Pilotprojekt will einen neuen Standard im Umgang mit Obdachlosen etablieren. (16.02.2021) 1 Min

Zeltlager vor dem Neuen Rathaus geplant

Ab dem Abend veranstaltet dann der "Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit" vor dem Neuen Rathaus in Hannover eine Kundgebung mit Zeltlager. Damit soll auf die Situation wohnungsloser Menschen in der Stadt aufmerksam gemacht werden, sagte ein Sprecher. Die Initiative fordert, dass Obdachlose menschenwürdig untergebracht werden - und darüber hinaus eine langfristige Strategie der Stadt, damit in Zukunft niemand mehr ohne Wohnung ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.02.2021 | 13:30 Uhr