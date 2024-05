Stand: 30.05.2024 03:57 Uhr Personalnot: Freibad in Hannover bleibt im Sommer geschlossen

Das Hainhölzer Naturbad in Hannover bleibt in diesem Sommer geschlossen. Die Stadt begründet dies mit dem Fachkräftemangel. Der gleichzeitige Betrieb aller städtischen Freibäder sei mit der derzeitigen Personalsituation nicht möglich, heißt es. Das Vorgehen sei alternativlos. Die Entscheidung fiel auf das Naturbad im Stadtteil Hainholz, weil es zuletzt vergleichsweise schlecht besucht wurde und dort kein Schul- oder Vereinsschwimmen stattfindet. Eigentlich sollte das Bad am kommenden Montag in die Saison starten und bis Ende August in Betrieb sein. Die Stadt Hannover will künftig verstärkt um Fachkräfte werben und die Zusammenarbeit mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ausbauen.

