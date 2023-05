Stand: 09.05.2023 17:00 Uhr Per Auto durch die Auslage: Ladendieb flieht aus Supermarkt

Die Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont sucht nach einem mutmaßlichen Ladendieb, der auf seiner Flucht in Hessisch Oldendorf erhebliche Schäden angerichtet hat. Gemeinsam mit drei Komplizen soll der Mann am Montagnachmittag in einem Supermarkt Waren gestohlen haben. Als er im Anschluss in ein Auto stieg und mit dem Wagen flüchten wollte, versuchten mehrere Zeugen mit ihren Autos eine Barrikade zu errichten und ihm so den Weg zu versperren. Der Mann habe darauf ein Fahrzeug mit seinem Auto gerammt. Anschließend fuhr er laut Polizei durch die Verkaufsfläche, die sich vor einem Textildiscounter befand, und entkam. Verletzt wurde niemand, bei der Flucht seien aber Schaufensterscheiben und Waren beschädigt worden, hieß es. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers fehlt von dem Unbekannten und seinen zu Fuß geflohenen mutmaßlichen Mittätern bisher jede Spur.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2023 | 06:30 Uhr