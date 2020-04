Stand: 11.04.2020 08:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Peiner Landrat erwägt Rückkauf von Klinikum

Peines Landrat Franz Einhaus (SPD) will dem Kreisausschuss Ende April den Rückkauf des insolventen Klinikums, das seit 2003 der Celler AKH-Gruppe gehört, nahelegen. Das teilte ein Sprecher des Landkreises NDR 1 Niedersachsen mit. Bis Mitte Mai soll dazu eine entsprechende Beschlussvorlage für den Kreistag erarbeitet werden. Dass der Kreis das Krankenhaus mit rund 750 Beschäftigten kauft, sei aber nur denkbar, wenn eine ganze Reihe von Vorgaben erfüllt werden. So müssten etwa die Altschulden, die auf dem Betrieb lasten, entfallen.

Videos 02:35 Hallo Niedersachsen Insolvenz: Klinikum Peine steht vor dem Aus Hallo Niedersachsen Mitten in der Corona-Krise droht dem Klinikum Peine die Pleite. Drei Monate sind Gehälter und der Betrieb noch gesichert. Finanzielle Unterstützung vom Land soll es nicht geben. Video (02:35 min)

Landrat Einhaus stellt sich Verbund vor

Es gebe Gespräche mit dem Insolvenzverwalter, wie man die Schulden vom Tisch bekommen kann, so der Sprecher. Zudem erwarte man die Zusage vom Land Niedersachsen, dass das Klinikum in der Krankenhaus-Planung bleibt. Finanzielle Unterstützung sei nötig, etwa um dringende Investitionen zum Beispiel in neue OPs tätigen zu können. Zudem stellt sich Landrat Einhaus einen Verbund mit benachbarten Kliniken in Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfsburg vor. Und: Der Landrat möchte, dass sich auch die Stadt Peine an einem eventuellen Rückkauf beteiligt, berichtet NDR 1 Niedersachsen weiter.

Weitere Informationen Klinikum Peine: "Verheerende Signale" in der Krise 800 Angestellte des insolventen Klinikums Peine bangen in der Corona-Krise um ihre Jobs. Der Marburger Bund fordert Zusagen für die Zukunft des Klinikums und nennt die Signale "verheerend". mehr Klinikum Peine: Kreis fordert Erhalt Der Landkreis Peine will die Zukunft des insolventen Klinikums sicherstellen. Man brauche ein nachhaltiges Sanierungskonzept und Unterstützung vom Land, teilte der Landrat mit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.04.2020 | 08:00 Uhr