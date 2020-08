Stand: 21.08.2020 10:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pavillon Hannover öffnet Bühne für andere Theater

In Hannover soll der Pavillon am Raschplatz in den kommenden zwei Monaten vielen Künstlern eine Bühne bieten. Die Kosten dafür hat zunächst die Stadt übernommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Viele Theater und Clubs können wegen der Corona-Regeln nur wenige Zuschauer zulassen. Im Pavillon können dagegen fast 200 Gäste mit dem vorgeschriebenen Abstand Platz nehmen. Profitieren sollen davon unter anderem freie Theater, das Theater am Küchengarten und der Lindener Spezial Club.

Jederzeit zum Nachhören 09:46 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.08.2020 | 06:30 Uhr