Stand: 17.12.2023 12:12 Uhr Patient bei Brand in Klinikum in Sehnde schwer verletzt

Bei einem Brand im Klinikum Wahrendorff in Sehnde (Region Hannover) ist ein Patient verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war am Sonntagmorgen um 7 Uhr ein Feuer in einem Zimmer der psychiatrischen Einrichtung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die schwer verletzte Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte Rauch eingeatmet. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.12.2023 | 11:00 Uhr