Stand: 14.01.2021 10:53 Uhr Partnerin angezündet? 64-Jähriger bestreitet Mordvorwurf

Zum Auftakt eines Mordprozesses in Hannover hat ein 64-Jähriger bestritten, seine Freundin mit Brennspiritus übergossen und angezündet zu haben. Er wisse noch immer nicht, warum sie gebrannt habe, ließ der Angeklagte im Landgericht von seinem Verteidiger erklären. Beide hätten an dem Abend zuvor Alkohol getrunken. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die 57-Jährige Ende Juni in der gemeinsamen Wohnung in der Südstadt grausam getötet zu haben. Die Frau erlitt Brandwunden dritten Grades; mehr als die Hälfte ihres Körpers war verletzt. Nach neun Tagen auf der Intensivstation starb sie. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am 26. Februar gesprochen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.01.2021 | 13:30 Uhr