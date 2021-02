Pandemie kostet Versicherer Talanx 1,5 Milliarden Euro Stand: 05.02.2021 16:35 Uhr Die Corona-Krise hat beim Versicherungskonzern Talanx 2020 am Gewinn gezehrt. Unterm Strich stand vorläufigen Zahlen zufolge ein Überschuss von 673 Millionen Euro - 27 Prozent weniger als 2019.

Damit erfüllte Talanx die eigenen Gewinnerwartungen, die Vorstandschef Torsten Leue im November mit "deutlich mehr als 600 Millionen Euro" beziffert hatte. "Ohne die Belastungen durch die historische, weltweite Pandemie hätte die Talanx-Gruppe das Rekordergebnis des Vorjahres übertroffen", teilte das Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Freitag in Hannover mit. In dem Ergebnis schlägt sich auch der Gewinneinbruch bei der Rückversicherungs-Tochter Hannover Rück nieder.

Vorstandschef Leue fürs laufende Jahr optimistisch

Insgesamt summierten sich die coronabedingten Schäden bei Talanx den Angaben zufolge auf 1,5 Milliarden Euro. Die Brutto-Prämieneinnahmen stiegen hingegen um gut vier Prozent auf 41,1 Milliarden Euro. Im neuen Jahr will Leue den Gewinn des im SDax gelisteten Konzerns wieder nach oben treiben. Wie bereits im Herbst angekündigt, peilt er für 2021 einen Überschuss von 800 bis 900 Millionen Euro an.

