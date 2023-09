Stand: 12.09.2023 07:41 Uhr Paare geben sich Ja-Wort im Fußballstadion von Hannover 96

Erstmals wird im Stadion von Hannover 96 der standesamtliche Bund für das Leben geschlossen. Zwei Paare geben sich am Dienstagvormittag in der Arena am Maschsee ihr Eheversprechen. Nach diesem Pilot-Tag können im nächsten Jahr 25 Paare zwischen Rasen, Toren und Fankurve heiraten. Günstig ist die Heirat im Fußballtempel aber nicht. Für eine Eheschließung im 96-Stadion berechnet die Stadt eine Extra-Gebühr von 451,84 Euro netto. Weitere außergewöhnliche Trauorte in Hannover sind unter anderem der Hörsaal der Leibniz-Universität, das Wilhelm Busch Museum, das Galeriegebäude in Herrenhausen, die historische Straßenbahn oder das Solarboot auf dem Maschsee.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.09.2023 | 08:30 Uhr