Stand: 04.12.2019 17:51 Uhr

Paar hat 350 Weihnachtsbäume im Haus - Weltrekord

Energiesparen geht anders, doch das ist Susanne und Thomas Jeromin zu Weihnachten ziemlich egal - schließlich haben sie eine neue Bestmarke erreicht. In ihrem rund 180 Quadratmeter großen Haus in Rinteln (Landkreis Schaumburg) haben die Ehepartner mehr als 350 geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt. Am Mittwoch hat das Hamburger Rekord-Institut für Deutschland diese Zahl als Weltrekord anerkannt. Ins Guinness-Buch schafft es das selbsttitulierte "Weihnachtswunderland Niedersachsens" allerdings nicht.

Das Weihnachtswunderland in Rinteln NDR Info - 04.12.2019 16:00 Uhr Eine Familie in Rinteln sieht ihre Wohnung vor lauter Bäumen nicht und will so einen Weltrekord aufstellen. Sophie Mühlmann hat das Weihnachtswunderland besucht.







Mehr als 50.000 Christbaumkugeln

Die Vorbereitungen für das Leuchten und Glitzern begannen schon vor Monaten. Mit sage und schreibe 50.200 Christbaumkugeln, 18.000 Lichter und mehr als 380 Lichterketten haben die Jeromins die Bäume seit August dekoriert. Dazu kommen Lametta, aber auch Quietsche-Entchen oder Superhelden-Figuren. Bei der großen Anzahl an Christbäumen verwundert es nicht, dass sogar das Badezimmer herhalten muss. Inzwischen wird ausrangierter Baumschmuck bei den Jeromins abgeladen. "Wir sind der Gnadenhof für alte Weihnachtsdeko", sagt der Schöpfer des Indoor-Waldes.

Kosten: Zwischen 25.000 und 30.000 Euro

Die Sammelleidenschaft hat vor acht Jahren begonnen und den Koch bisher zwischen 25.000 und 30.000 Euro gekostet. "Irgendwann ist es eskaliert", sagt der 53-Jährige. Anfangs konnte er seine Gattin wenig für sein spezielles Hobby begeistern. Sie habe sogar gedroht, auszuziehen, erinnert er sich. Inzwischen sind die Auszugspläne vom Tisch, dafür ist die Anzahl der Christbäume weiter gewachsen. Und der Deko-Experte ist noch nicht am Ende seiner Kapazitäten angekommen. 500 Weihnachtsbäume sollen es irgendwann sein. Doch das ist Zukunftsmusik.

Abbau dauert mehr als sechs Wochen

Gegenwärtig ist das Weihnachtbaum-Haus eine Art Pilgerort für Christbaumliebhaber. Nach Anmeldung führt das Paar Besuchergruppen durch das private Weihnachtswunderland - zuletzt eine Senioren-Wandergruppe. Singen und Fotos inklusive. Und bald ist der Spaß auch wieder vorbei. Am Dreikönigstag beginnt Jeromin mit dem Abschmücken. Mindestens sechs Wochen wird der Akt dauern - eher länger. Dann wird es erstmal dunkel im Hause Jeromin. Bis August.

