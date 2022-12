Outdoor-Messe Pferd & Jagd startet heute in Hannover Stand: 08.12.2022 00:00 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Pause eröffnet auf dem Messegelände die Pferd & Jagd. Nach eigenen Angaben ist sie eine der größten Messen in Europa für Reiter, Jäger und Outdoor-Fans.

Bis Sonntag präsentieren rund 550 Aussteller aus 16 Nationen neue Trends und Produkte. Schwerpunkte sind in diesem Jahr neben Reiten und Jagen auch Angeln und Outdoor. Das Angebot in den sieben Hallen richtet sich damit laut Veranstalter an alle, die gerne draußen unterwegs sind. In der Themenwelt Country werden beispielsweise Möbel und Accessoires im Landhausstil, Lederwaren und Taschen angeboten. Außerdem gibt es einen Bereich zum Thema "Alles für den Hund".

Auch beliebte Shows finden wieder statt

Die Besucherinnen und Besucher erwartet außerdem ein umfangreiches Bühnenprogramm - mit Reitturnieren, einer Greifvogelschau und Wild-Kochshows. In Aktionsringen gibt es Infotainment für Reiter, Halter und Züchter. Experten stellen Pferderassen und Reitweisen vor und beantworten Gesundheitsfragen. Auch die Familien-Show "MiMaMo" findet erstmals nach der Pandemie-Pause wieder statt, ebenso wie die Gala-Veranstaltung "Nacht der Pferde". Sie gilt unter Besuchern und in der Branche als Highlight der Messe.

Tickets ab 13 Euro für Erwachsene

Die Messe Pferd & Jagd ist bis einschließlich Sonntag, den 11. Dezember, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Tagesticket für Erwachsene 15 Euro an der Tageskasse, im Onlineshop 13 Euro

Tagesticket für Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren 12 Euro, im Onlineshop 10 Euro

Für Kinder ist der Eintritt frei

Für die Gala-Shows gilt das Ticket nicht. Die "Nacht der Pferde" findet am 9. und 10. Dezember um 19 Uhr statt, die Show "MiMaMo" am 10. und 11. Dezember um 11 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 08.12.2022 | 18:00 Uhr