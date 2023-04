Stand: 06.04.2023 08:07 Uhr Ostern in Hannover: Maschseeboote und Frühlingsfest locken

Am Osterwochenende lockt Hannover wieder mit zahlreichen Freizeitangeboten. So starten die Ausflugsschiffe der Uestra traditionell am Karfreitag in die Saison. Dann fahren insgesamt vier Boote wieder täglich ab 11 Uhr sechs Anlegestellen rund um den Maschsee an. Die letzte Rundfahrt beginnt derzeit um 17 Uhr vom Fackelträger am Nordufer, ab Mitte Mai dann um 18 Uhr. Am Samstag beginnt auf dem Schützenplatz nebenan außerdem das Frühlingsfest. Rund 180 Schausteller sind mit neuen Fahrgeschäften und nostalgischen Karussells vor Ort. In den kommenden drei Wochen erwartet die Stadt mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Das Frühlingsfest in Hannover ist nach Angaben der Veranstalter eines der größten Volksfeste in Niedersachsen.

