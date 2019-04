Stand: 21.04.2019 08:30 Uhr

Osterbotschaften: Bode sieht Kirche "erschüttert"

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat in seiner Osterbotschaft die befreiende Botschaft des Osterfestes betont. Der Glaube an die Auferstehung sei "das erfolgreichste Mittel gegen Resignation", sagte Meister in seiner am Donnerstag veröffentlichten Osterbotschaft. Der Tod habe nicht das letzte Wort. An Ostersonntag feiern Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung des gekreuzigten Jesus Christus - Ostern ist der höchste Feiertag im christlichen Kalender. Meister steht seit November 2018 als Leitender Bischof an der Spitze der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Zur VELKD gehören sieben lutherische Landeskirchen mit rund neun Millionen Gemeindegliedern.

Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, ist in seiner Osterpredigt mit seiner Kirche ins Gericht gegangen. Geweihte und verantwortliche Menschen hätten ihre Schuld nicht erkannt, sie verschwiegen und vertuscht, sagte Bode laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript am Samstagabend mit Blick auf den Missbrauchsskandal. "Kirche ist bis in ihren Grund erschüttert", betonte der Bischof. Bei allen Enttäuschungen und Entfremdungen wachse aber auch neuer Wille zum Mitgestalten und Vertiefen des Glaubens. "Es gibt die Menschen, die sich zu einem 'Jetzt-erst-recht-trotz-alledem' in der Kirche durchringen, weil ihnen an der Zukunft der Gesellschaft und der Menschheitsfamilie gelegen ist", sagte Bode. Er sehe viele Bemühungen, Kirche wieder stärker vom Evangelium her zu prägen.

Bedford-Strohm: "Aufgabe, Glauben weiterzugeben"

Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), wies dazu auf die Bedeutung von Ostern als wichtigstem Fest im christlichen Kalender hin. Die Geschichte von der Auferstehung Jesu sei die wichtigste Botschaft überhaupt: "Damit steht und fällt der ganze christliche Glaube", sagte er. An Ostersonntag feiern Christen die Auferstehung des gekreuzigten Jesus Christus. Damit ist Ostern das höchste christliche Fest für alle christlichen Konfessionen. Es sei Aufgabe der Kirchen, den Glauben weiterzugeben, sagte Bedford-Strohm der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag). Es gebe Eltern, denen es schwerfalle, ihren Kindern zu erklären, was Ostern ist.

Weil: "Stärker als Tod und Verzweiflung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat (SPD) angesichts weltweiter Konflikte an die Hoffnung als die Botschaft des Osterfestes erinnert. Ostern sei für die Christenheit nicht nur das älteste und wichtigste Fest, es stehe auch für das Aufstehen gegen Hass, Ausgrenzung, Gewalt - und für Zusammenhalt und Frieden, sagte der SPD-Politiker. "Derzeit werden historische Atomwaffenverträge aufgekündigt, die unseren Frieden in Europa garantierten - Ostermärsche, der Einsatz für ein friedliches Zusammenleben sind deswegen wieder wichtiger geworden." Daher sei auch Hoffnung wichtig: "Ostern steht für stärker sein als Tod und Verzweiflung."

