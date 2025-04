Stand: 16.04.2025 19:56 Uhr Oster-Gottesdienst: Pastor aus Rinteln will Witze erzählen

Kein Witz: Pastor Jörg Mosig aus Rinteln (Landkreis Schaumburg) will an Ostern mit einem Witzebuch in die Kirche kommen - und so lange Scherze erzählen, bis die Gemeinde laut lacht. "Zu Ostern geht es um das Leben in seiner Buntheit. Wir wollen die Botschaft von Ostern spüren - das Befreiende. Was kann schöner und angenehmer sein als ein befreites Lachen?", sagte der evangelische Pastor. Für seine Predigt sei er noch auf der Suche nach guten Witzen. Wer einen Vorschlag hat, kann ihn bei der Gemeinde einreichen. Das sogenannte Osterlachen hat laut dem Evangelischen Pressedienst eine lange Tradition: Schon im Mittelalter hätten Pfarrer im Ostergottesdienst Witze erzählt. Später, im 19. Jahrhundert, sei der Brauch aber verschwunden. Die Reformatoren forderten mehr Ernst im Gottesdienst.

