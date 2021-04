Oster-Delle ausgleichen: Impfwochenende in Niedersachsen Stand: 25.04.2021 18:30 Uhr Mit einem Impfwochenende hat das Gesundheitsministerium versucht, die Corona-Impfkampagne zu beschleunigen. Geplant waren rund 70.000 Impfungen landesweit.

Das ist in etwa die doppelte Menge an Impfdosen, die sonst in den 50 Impfzentren des Landes am Wochenende verimpft werden. Ziel der Aktion war unter anderem, die über das Osterwochenende entstandene Impf-Delle auszugleichen. Trotz Aufforderung des Ministeriums war über Ostern in den Zentren weniger als sonst geimpft worden. Außerdem sind nach der Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca die Bestände im Land angewachsen - und sollten aufgebraucht werden. Ob alle Angemeldeten ihre Termine wahrgenommen haben, ist noch unklar. Das Gesundheitsministerium will am Montag Bilanz ziehen.

Kaum Ausfälle beim Drive-In in Hildesheim, 20 Prozent in Hannover

Laut Ministerium waren die Impftermine bereits vor dem Wochenende alle vergeben. Bei einem sogenannten Drive-In-Impfen in Hildesheim sollten nach Angaben des Landkreises am Wochenende insgesamt 1.080 Menschen ab 70 Jahren mit AstraZeneca geimpft werden. Ausfälle habe es so gut wie keine gegeben, hieß es am Sonntag. Im Impfzentrum Hannover dagegen meldete die Feuerwehr zwischen 15 und 20 Prozent ausgefallene Termine. Der verbliebene Impfstoff werde per SMS kurzfristig möglichen Interessenten angeboten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hannover.

Landkreise in ganz Niedersachsen beteiligen sich

Auch der Landkreis Schaumburg hat nach eigenen Angaben 1.000 zusätzliche Dosen bekommen. Im Impfzentrum Stadthagen wurde extra eine sogenannte Express-Impfstraße eröffnet. Der Landkreis Rotenburg dehnte das Impfwochenende auf drei Tage aus und impfte von Freitag bis Sonntag an drei unterschiedlichen Standorten. Im Landkreis Hameln-Pyrmont sollten am Wochenende insgesamt 1.700 Menschen ihre erste Impfdosis bekommen. Geplant war daher, am Sonnabend und Sonntag jeweils elf Stunden lang zu impfen.

Grüne sprechen von "PR-Gag"

Die Aktion beschleunige die Impfkampagne und führe zu einer schnelleren Immunisierung der Bevölkerung, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz. Er verteidigte das Impfwochenende gegen Oppositionskritik. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz sprach dagegen von "heißer Luft" und einem "PR-Gag": Unterm Strich werde nicht mehr geimpft als ohne die Aktion, so die Politikerin.

Manche Kommunen haben Termine lediglich verschoben

Auch Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) hatte im Vorfeld von einer "Aktion mit eher symbolträchtigem Charakter" gesprochen. In der Stadt wurde seinen Angaben nach vorab der Impfstoff für die kommenden Tage verabreicht, sodass nun unter der Woche weniger Dosen verimpft werden. Anders herum lief es in Emden: Dort war das Impfzentrum in der vergangenen Woche drei Tage lang geschlossen, um am Wochenende genug Impfstoff zur Verfügung zu haben.

