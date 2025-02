Stand: 08.02.2025 14:14 Uhr Funkwecker löst Feuerwehreinsatz in Oppershausen aus

Ein Funkwecker hat in der Nacht zum Mittwoch einen Feuerwehreinsatz in Oppershausen (Landkreis Celle) ausgelöst. Wegen eines lauten Piepens in einer leer stehenden Wohnung hatte eine Nachbarin den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte. Polizei und Feuerwehr rückten an, hatten aber erst keinen Zutritt zur Wohnung. Die Einsatzkräfte kletterten auf den Balkon und sahen von dort keinen Brand, sondern den lärmenden Funkwecker, so ein Feuerwehrsprecher.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min