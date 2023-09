Stand: 05.09.2023 12:02 Uhr Opfer beim Geldabheben beobachtet: Polizei fasst möglichen Dieb

Die Polizei hat in der Innenstadt von Hannover einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Dem 47-jährigen Mann wird gewerbsmäßiger Taschen- und Trickdiebstahl vorgeworfen. Er soll in den vergangenen Wochen mehrfach Menschen in Hannover beim Geldabheben beobachtet und sie danach bestohlen haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Taschendieb nun nach eigenen Angaben auf frischer Tat ertappt. Möglicherweise gebe es Komplizen. Die Polizei rät dazu, beim Geldabheben aufmerksam zu sein und das Geld möglichst unbeobachtet an einem sicheren Ort zu verstauen. Zusätzlich kann es den Angaben zufolge sinnvoll sein, größere Summen auf mehrere Bankautomaten aufzuteilen und unterschiedlich zu verstauen.

