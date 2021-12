Stand: 16.12.2021 11:32 Uhr Omikron-Verdacht: TiHo in Hannover verschiebt Klausur

An der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover kann eine wichtige Klausur zum Staatsexamen nicht wie geplant geschrieben werden. Grund ist ein Omikron-Verdachtsfall. Betroffen seien mehr als 250 Studierende, sagte eine Sprecherin. 85 von ihnen wurden den Angaben zufolge vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Sie waren vor eineinhalb Wochen mit der mutmaßlich infizierten Person gemeinsam in einem Hörsaal. Mit dem neuen Termin für die Klausur soll sichergestellt werden, dass alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.

