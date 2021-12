Omikron: Lauterbach geht von massiver fünfter Welle aus Stand: 17.12.2021 13:22 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat das Land Niedersachsen für sein "vorbildliches Vorgehen" in der Corona-Pandemie gelobt. Er warnte zugleich vor einer heftigen Omikron-Welle.

Die vergleichsweise niedrige Inzidenz in Niedersachsen komme nicht von ungefähr, sagte Lauterbach am Freitag bei einem Besuch in Hannover. Sie sei "das Ergebnis einer umsichtigen, vorsichtigen und konsequenten Politik", die er für vorbildlich halte, so der SPD-Minister. Eine fünfte Welle durch die Omikron-Variante lasse sich aus seiner Sicht jedoch nicht verhindern. Er gehe von einer massiven Welle aus.

Hinweise aus England: "Omikron übertrifft alles"

Von Kollegen in England höre er, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante "alles übertrifft, was in der gesamten Pandemie beobachtet wurde", sagte Lauterbach. Auch in Deutschland stehe eine enorme Herausforderung für die Krankenhäuser, für die Intensivstationen und die Gesellschaft als Ganzes bevor. Ziel sei es, die aktuelle Welle zurückzudrängen und die Zeit für Booster-Impfungen zu nutzen, insbesondere, um die vulnerablen Gruppen zu schützen. "Das einzige, was zuverlässig vor einem schweren Verlauf bei der Omikron-Infektion schützt, ist die Booster-Impfung", so Lauterbach.

Lauterbach: Impfungen sind bester Schutz für Kinder

Zuvor hatte Lauterbach bei seinem Besuch des Impfzentrums am Zoo in Hannover auf die Bedeutung von Corona-Impfungen für Kinder aufmerksam gemacht. Diese bietet das Impfzentrum für Kinder ab fünf Jahren seit Mittwoch an. Lauterbach sagte, dass Impfungen auch für Kinder den besten Schutz in der Corona-Pandemie böten - darauf deuteten alle Daten hin. Auch für Kinder müsse es daher unkomplizierte Impfangebote geben.

Weil empfängt Generalmajor Breuer am Nachmittag

Niedersachsens Ministerpräsident trifft sich im Anschluss an den Besuch von Lauterbach mit dem Leiter des neuen Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer. Breuer wird am Nachmittag in der Niedersächsischen Staatskanzlei zu Gast sein. Weil und Breuer sprechen gemeinsam mit Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) über die Kooperation zwischen Bund und Niedersachsen sowie über das aktuelle Lagebild.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.12.2021 | 19:30 Uhr