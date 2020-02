Stand: 03.02.2020 18:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Oldtimer mit E-Antrieb: Hawa EM3 wird restauriert

Angesichts des Klimawandels wird die Elektro-Mobilität in Deutschland dieser Tage hochgepriesen. Die Technologie dahinter ist jedoch keineswegs neu. Bereits vor 100 Jahren erlebten Elektro-Autos einen Boom. Aus dieser Zeit stammt auch der kleine grüne Stadtlieferwagen Hawa EM3. Nur noch zwei Exemplare sind davon erhalten: Eines steht im Historischen Museum in Hannover, das andere gehört dem Stromanbieter BS Energy in Braunschweig. Jahrelang diente das Gefährt als Theaterkulisse. Jetzt bringen es Schrauber der Hanomag-Interessengemeinschaft in Bockenem-Störy bei Hildesheim wieder auf Vordermann.

100 Jahre altes E-Auto rollt durch Bockenem 03.02.2020 15:30 Uhr Oldtimer-Experten der Hanomag IG aus Bockenem (Landkreis Hildesheim) machen einen Hawa EM3 wieder fit. Das Besondere: Der Mini-Lieferwagen ist knapp 100 Jahre alt und ein Elektroauto.







Hawa EM3: Produziert von 1921 bis 1923

Die Schrauber sind eigentlich auf Hanomag-Fahrzeuge spezialisiert. Doch der Hawa sei auch interessant, sagte Vereinsvorstand Horst-Dieter Görg. Die Hannoversche Waggonfabrik, die 1931 vom Markt verschwand, hatte ihren Sitz ebenfalls in Hannover. Wie aus ihrem Namen hervorgeht, war sie auf Waggonbau spezialisiert. Doch von 1921 bis 1923 produzierte sie auch den Hawa 40-Volt-Elektro-Kleinwagen - als Pkw- und Kleintransporter-Variante. 1,6 PS und einen Kettenantrieb hat der Hawa EM3 unter der Haube. 20 Batteriezellen sorgen für den Antrieb. Kleiner Haken: Bei Tempo 30 ist Schluss.

Schrauber hauchen Elektro-Oldtimer neues Leben ein







Reichweite - damals wie heute ein Problem

Ihre Blütezeit erlebten die Elektro-Autos nach Einschätzung von Alexander Kloss vom Automuseum PS.Speicher in Einbeck (Landkreis Northeim) von 1915 bis 1920. Nach Angaben des Branchenexperten Stefan Bratzel, Professor am Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, wurden die E-Autos damals sogar als überlegen angesehen. Doch die Verbrenner hätten schließlich mit ihrer Reichweite überzeugt. Ein Problem, das die Autobauer bis heute beschäftigt. "An den Reichweiten hat sich nicht so viel geändert", sagte Kloss vom PS.Speicher.

Erste Ausfahrt geplant

Immerhin: Mit einem modernen Ladegerät beträgt die Ladezeit für den Oldtimer Hawa EM3 nur zwei Stunden. Bald ist nach Angaben der Hanomag-Interessengemeinschaft auch die erste Ausfahrt geplant. Im vergangenen Jahr hatten die Schrauber den legendären Hanomag-Rennwagen nachgebaut.

