Olaf Lies: "Endlagersuche nur mit breiter Akzeptanz lösbar" Stand: 06.10.2020 11:00 Uhr In einer Regierungserklärung hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) das Standortauswahlverfahren als historischen Meilenstein bei der Suche nach einem atomaren Endlager bezeichnet.

Im Niedersächsischen Landtag sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover, dass das jetzige Verfahren die nötige Transparenz biete. Das künftige Endlager solle nicht noch einmal anhand von politischen Entscheidungen ausgewählt werden. Es gehe um die bestmögliche Sicherheit. "Wir wollen kein zweites Gorleben und keine zweite Asse", so Lies.

"Gorleben darf keine Option mehr sein"

Klar müsse auch sein, dass Gorleben für ein etwaiges Endlager keine Rückfalloption sei, die man sich aufheben dürfe, so der Minister. Es gehe bei der Suche darum, den bestmöglichen Standort für ein deutsches Atommüll-Endlager zu finden. Für die Entscheidung des Kreistages im Emsland, sich gegen ein Endlager auszusprechen, zeigte Lies Verständnis. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Region bereits in den 1970er-Jahren als Standort für ein Endlager im Gespräch war. Diese Sorge mit Blick auf die Geschichte könne er verstehen.

Seitenhieb in Richtung München

Gleichzeitig machte Lies deutlich, dass es Absagen auf politischer Ebene auf Kreistags- und Landtagsebene nicht mehr geben dürfe. Auch wenn Wahlen ins Haus stehen oder man solche Dinge in einem Koalitionsvertrag festgezurrt habe, könne man sich nicht selbst aus der möglichen Standortauswahl herausnehmen, sagte Lies im Hinblick auf die kategorische Ablehnung eines Endlagers in Bayern durch die bayerische Staatsregierung.

Minister will Bevölkerung einbinden

Die Suche nach dem geeigneten Standort bezeichnete Lies als Generationenaufgabe, bei der die Bevölkerung eingebunden werden müsse. Dieser Beteiligung komme eine entscheidende Bedeutung zu. "Ohne eine breite Beteiligung wird es keine breite Akzeptanz zu einem Endlager in Deutschland geben." Stellungnahmen müssten sichtbar berücksichtigt und nicht nur "pro forma abgearbeitet" werden.

Auch viele Teile Niedersachsens geologisch geeignet

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der lange umkämpfte Standort Gorleben nicht mehr als Endlager infrage kommt, viele andere Teile Niedersachsens aber geologisch geeignet wären. Lies hatte daher angekündigt, den weiteren Prozess kritisch zu begleiten und auf ein "faires und transparentes" Verfahren gepocht.

