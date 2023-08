Stand: 23.08.2023 17:37 Uhr Ohne Sicherung auf Autodach: Fahrer hält Rigipsplatten fest

Die Polizei Marklohe (Landkreis Nienburg) hat am Mittwochmorgen einen abenteuerlichen Transport von Rigipsplatten beendet. Den Beamtinnen und Beamten war ein Autofahrer gemeldet worden: Zeugen gaben an, dass der Mann mehrere Platten ohne Sicherung auf dem Autodach transportierte. Kurz darauf stoppte die Polizei das Auto in der Ortsmitte von Liebenau: Der Fahrer hatte das Warnblinklicht eingeschaltet und hielt 13 auf dem Autodach liegende Rigipsplatten mit der linken Hand durch das geöffnete Fenster fest. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem durfte er nicht weiterfahren.

