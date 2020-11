Stand: 18.11.2020 16:42 Uhr Offensichtlich falsche Beschuldigungen lösen Großeinsatz aus

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch mit einem Großaufgebot an Kräften mehrere Wohnungen in der Region Hannover durchsucht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft hatten die Behörden zuvor Hinweise auf schwere Straftaten erhalten. Diese hätten sich aber bislang in keiner Weise bestätigt, im Gegenteil. Bei den Beschuldigten handele sich nach bisherigen Erkenntnissen um völlig unbescholtene Bürger, so der Sprecher. Möglicherweise werde nun der Hinweisgeber juristisch belangt, da er unter anderem Menschen aus Laatzen falsch beschuldigt hat.

